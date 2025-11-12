Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе выполнили запланированную на 2025 год программу повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Работы выполняли специалисты компании «Мособлэнерго».

«Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Энергетики полностью обновили четыре трансформаторные подстанции и отремонтировали около четырех километров кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Кроме того, с начала года построили и реконструировали еще пять подстанций. Всего за год специалисты провели работы на 14 энергетических объектах округа.

Особое внимание уделили обновлению оборудования на ключевых подстанциях. Так, в сентябре специалисты заменили изношенные элементы на трансформаторной подстанции № 100, которая обеспечивает электроэнергией центральный тепловой пункт, гаражный кооператив на Московском шоссе, а также освещение путепровода.

Всего в Подмосковье до конца года планируют провести ремонт, реконструкцию и строительство на 331 объекте электросетевого хозяйства. Энергетики заменят почти 65 километров линий электропередачи, проведут капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, построят и обновят более 100 километров ЛЭП и 109 подстанций и распределительных пунктов.