Энергетики построили новую ЛЭП в Одинцовском округе

Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили строительство линии электропередачи, которая подключит к электроснабжению новых потребителей садового товарищества «Выбор» в Одинцовском округе. Энергетики протянули 400 метров сети.

Воздушная линия тянется от подстанции до участков заявителей. Энергетики использовали провод СИП — он покрыт изоляцией, устойчив к большим нагрузкам, долго служит и удобен в эксплуатации.

Провода закрепили на новых прочных опорах — они выдерживают ветер и снег. Кроме того, на линии поставили современный прибор учета, чтобы каждый заявитель видел, сколько электричества расходует. Специалисты компании также заменили в трансформаторной подстанции автоматический токоограничитель.

Теперь к сети смогли подключить первых желающих — каждому выделили мощность 15 кВт. Новая линия позволит в будущем подключать и других жителей округа, а также поможет равномерно распределять нагрузку на электросети.