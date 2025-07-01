Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.

В Подмосковье пришел североатлантический циклон «Корнелиус». На территории региона 1 июля ожидается ливневый дождь, гроза и усиление ветра до 16 метров в секунду.

Во избежание нештатных ситуаций компания привела в готовность 303 бригады — это порядка 1200 специалистов и более 360 единиц техники. Также «Россети» снарядили 190 передвижных установок для временного электроснабжения.

В ведомстве передали, что специалисты компании держат связь с территориальными отделами МЧС, метеорологическими службами, а также органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В случае перебоев в электроснабжении жителей Подмосковья призвали сообщать по телефону 8-800-220-0-220 (короткий — 220). Номер бесплатный и принимает звонки круглосуточно. Также о возникших проблемах можно писать виртуальному помощнику компании Электре или в чат-бот в официальном Telegram-канале.