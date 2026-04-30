Энергетики Подмосковья устраняют последствия непогоды

Специалисты «Мособлэнерго» не прекращают работы по восстановлению электроснабжения в круглосуточном режиме. За прошедшую ночь они отремонтировали 35 поврежденных линий электропередачи и убрали более 63 деревьев, которые упали за пределами охранных зон.

За последние сутки бригады оперативно-выездных бригад компании выехали по 55 заявкам на сети 0,4 кВ. Причиной большинства технологических нарушений стали ветки, упавшие на провода под тяжестью мокрого снега. Все заявки обрабатываются по очереди и после расчистки доступа к линиям электропередачи.

Энергетики уделяют особое внимание восстановлению электроснабжения в садовых некоммерческих товариществах. Совместно с администрациями городских и муниципальных округов Подмосковья проводится мониторинг ситуации. Также под особым контролем находятся социально значимые объекты, для которых в случае необходимости задействуются резервные источники питания.

При нарушении электроснабжения жители могут обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.