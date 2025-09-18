Энергетики Подмосковья провели 121 тренировку перед отопительным сезоном

С начала 2025 года компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» активно готовят своих сотрудников к работе в предстоящий отопительный сезон. За этот период они провели 121 тренировочное мероприятие, 53 из которых прошли на объектах с целью защиты от чрезвычайных ситуаций.

Так, в Раменском во время тренировки сотрудники отрабатывали подключение передвижных электростанций к потребителям в КП «Дергаево-2», где расположено около 350 частных домов. Целью учений было проверить готовность персонала быстро выехать на место и подключить дизель-генераторы при технологических нарушениях на объектах.

В марте работники компании участвовали в штабной тренировке по ликвидации возгорания на трансформаторной подстанции ТП-515184 на территории Одинцовской областной больницы. Учения проводили совместно с единой дежурно-диспетчерской службой и подразделениями МЧС, чтобы отработать взаимодействие при чрезвычайной ситуации на энергетическом объекте.

Подготовка к отопительному сезону завершится проверкой и оценкой готовности «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» Министерством энергетики России, после чего компаниям выдадут паспорт готовности к работе в предстоящий сезон.