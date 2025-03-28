Энергетики Подмосковья приняли участие в дне открытых дверей НИУ «МЭИ»

В НИУ «МЭИ» 25 марта прошел День карьеры. Профориентационное мероприятие посетили сотрудники управления по работе с персоналом компании «Мособлэнерго».
В этом году на День карьеры в институт приехали представители более ста организаций столичного региона. Они встретились со студентами, чтобы помочь им в поиске места для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
Специалисты «Мособлэнерго» предоставили учащимся исчерпывающую информацию о работе организации и необходимых навыках для сотрудников.
Компания регулярно участвует в днях открытых дверей в образовательных организациях, чтобы популяризировать профессию энергетика и привлечь новые кадры.
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