Энергетики Подмосковья приняли участие в дне открытых дверей НИУ «МЭИ»

В НИУ «МЭИ» 25 марта прошел День карьеры. Профориентационное мероприятие посетили сотрудники управления по работе с персоналом компании «Мособлэнерго».

В этом году на День карьеры в институт приехали представители более ста организаций столичного региона. Они встретились со студентами, чтобы помочь им в поиске места для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.

Специалисты «Мособлэнерго» предоставили учащимся исчерпывающую информацию о работе организации и необходимых навыках для сотрудников.

Компания регулярно участвует в днях открытых дверей в образовательных организациях, чтобы популяризировать профессию энергетика и привлечь новые кадры.