Энергетики Подмосковья примут участие в дне открытых дверей НИУ «МЭИ» 19 апреля

Традиционный день знакомства с компанией «Мособлэнерго» пройдет 19 апреля в Московском энергетическом институте. Мероприятие проводят ежегодно.

Представители энергетической компании подробно расскажут о своей деятельности, возможностях целевого обучения и перспективах трудоустройства для студентов. Особое внимание будет уделят направлениям подготовки бакалавров в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ», а также актуальным правилам приема в 2025 году.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

День знакомства с «Мособлэнерго» всегда собирает множество выпускников школ и колледжей Москвы и Подмосковья. В прошлом году мероприятие посетили свыше 150 участников.