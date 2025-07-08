Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности на фоне непогоды

В Московской области в ближайшие часы и до утра 9 июля ожидается сильный дождь, гроза, крупный град и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перешли на усиленный режим работы.

Все аварийные бригады заранее проверили — они обеспечены нужным оборудованием, инструментами и защитной формой. Также подготовили спецтехнику, машины и резервные источники питания, которые можно быстро доставить в важные объекты — дома, больницы, детсады. Специалисты наладили связь с МЧС, местными властями и экстренными службами, чтобы действовать быстро и слаженно. На стройках и рядом с раскопанными участками дополнительно укрепили временные конструкции, чтобы их не повредил ветер.

На дежурство вывели около 800 бригад — примерно 3,8 тысячи специалистов. У них есть все необходимое, включая передвижные дизельные электростанции, чтобы в случае отключения света быстро восстановить подачу электроэнергии. Напомним, при обнаружении повреждений на электросетях, можно позвонить на круглосуточный бесплатный номер 8 (800) 220-02-20, написать виртуальному помощнику Электре от «Россети Московский регион» или обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 995-00-99.