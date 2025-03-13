Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Энергетические компании привели в режим повышенной готовности в Подмосковье из-за предстоящего ухудшения погоды. В пятницу, 14 марта, синоптики спрогнозировали шторм с порывами ветра до 22 метров в секунду.
Как сообщили в Минэнергетики Подмосковья, бригады проверили на оснащенность инвентарем, экипировкой и средствами защиты. Специалисты подготовили спецтехнику и машины, а также подготовили резервные источники электроснабжения и передвижные электроустановки.
С 21:00 13 марта все плановые и неплановые работы приостановят, за исключением неотложных и аварийных.
К оперативным выездам подготовили около 800 бригад и примерно 3,8 тысячи сотрудников Мособлэнерго», «Россети МР» и «МОС АВС».
Сообщить о нарушениях работы электросетей можно по номеру горячей линии 8-800-220-0-220 или через виртуального помощника «Россетей».