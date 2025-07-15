Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Московской области энергетики перешли на особый режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные ливни, местами с градом, а также шквалистый ветер до 23 метров в секунду.
К ликвидации возможных аварий готовы 682 бригады компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». В режиме повышенной готовности сейчас находятся 2 598 специалистов и 931 единица техники.
На случай масштабных отключений подготовлены свыше 330 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 47 и 75 мегаватт.
О нарушениях электроснабжения жителей и гостей Подмосковья призывают сообщать по номерам номеру 8-800-220-0-220 (короткий 220) и 8-495-99-500-99, а также через бота Электру.
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