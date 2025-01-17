Энергетики Подмосковья перейдут в особый режим работы на Крещение

Специалисты компании «Мособлэнерго» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в местах крещенских купаний. Диспетчерский и оперативный персонал перейдет в режим повышенной готовности.

Филиалы «Мособлэнерго» проверили оснащение персонала инвентарем и экипировкой, а также готовность спецтехники, машин и механизмов к работе. На время праздника специалисты минимизируют количество переключений и плановых работ, кроме тех, что направлены на устранение возможных неполадок.

Если возникнут технологические нарушения, энергетики сразу приступят к устранению последствий. При необходимости обеспечат электроснабжение резервными источниками энергии.

«На круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 349 бригад и 568 единиц спецтехники, в том числе 142 передвижные дизельные электростанции», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В этом году в Подмосковье организуют 197 мест для проведения крещенских купаний. Все купели оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания.