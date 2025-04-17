Энергетики Подмосковья отремонтируют свыше тысячи километров ЛЭП в 2025 году

Энергетики приступили к реализации масштабной программы по капитальному ремонту электросетей Московской области. В 2025 году в регионе обновят 1839 трансформаторных и распределительных подстанций, а также 1123 километра линий электропередачи.

Особое внимание уделят модернизации воздушных линий, где устаревшие провода заменят на современные. Эта технология значительно повышает надежность электроснабжения и сокращает потери энергии. Параллельно проведут замену выработавших ресурс участков кабельных сетей.

На подстанциях энергетики не только обновят оборудование, но также приведут в порядок здания: отремонтируют кровли и фасады, заменят двери и ворота, а также установят защитные козырьки.

Дополнительно запланирована расчистка 2440 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи от растительности.

К началу апреля, специалисты выполнили работы на 285 километрах ЛЭП и 315 подстанциях в Подмосковье. Основной объем мероприятий предстоит реализовать в весенне-летний период.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и Министерства энергетики Московской области», — пояснил глава ведомства Сергей Воропанов.

Выполнение масштабных работ стало возможным благодаря взаимодействию специалистов «Мособлэнерго» и компании «Россети Московский регион» с привлечением подрядных организаций.