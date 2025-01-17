Энергетики Подмосковья отремонтируют 78 км ЛЭП в ДНР в 2025 году

«Жители должны чувствовать нашу поддержку, понимать, что они не одни, что мы всегда готовы прийти на помощь, в том числе в деле восстановления таких благ современной цивилизации, как электричество. Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы повышать качество и надежность подачи электроэнергии потребителям», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ремонт запланирован в городе Новоазовске, селах Приморское, Набережное, Безыменное и Широкино.

«Мирную жизнь на исторические территории возвращаем все вместе: бойцы отодвигают врага все дальше, а строители, дорожники, энергетики и другие специалисты коммунальной сферы возвращают в города комфорт, а в дома жителей — уют и спокойствие», — добавил Воропанов.