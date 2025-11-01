Энергетики Подмосковья обеспечат надежное электроснабжение в праздники

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» усиливают меры по обеспечению стабильного электроснабжения во время празднования Дня народного единства в Подмосковье. Со 2 по 5 ноября энергетики организуют круглосуточное дежурство руководителей, оперативных и ремонтных служб.

На этот период компании отменили все плановые работы и переключения, кроме тех, что связаны с устранением возможных технологических неисправностей. Специалисты уже провели дополнительные осмотры линий электропередачи и оборудования, проверили состояние сетей и энергообъектов.

В филиалах компаний также усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. В случае необходимости оперативно устранить неполадки готовы 370 бригад и 931 единица техники, а также 331 передвижной дизель-генератор суммарной мощностью более 47 МВт.

Напомним, о перебоях в электроснабжении жители могут сообщить по телефону круглосуточной «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220).