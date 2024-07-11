Еще 99 старых трансформаторов отправили на переработку в Подмосковье за полгода

Специалисты «Мособлэнерго» направили на переработку 99 изношенных старых трансформаторов с начала года. Вдобавок к этому на утилизацию отвезли 35 тонн отработанного масла и 840 килограммов электролома.

Вторсырье принял специализированный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Здесь утилизируют компьютеры, принтеры, старые счетчики и другие устройства. Оборудование полностью разбирается, полезные фракции получают вторую жизнь в новых изделиях.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что в регионе уделяют большое внимание безопасному обращению с отходами производства. Ценные вещества снова попадают в производственный цикл после соответствующей подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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