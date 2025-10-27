Энергетики Подмосковья капитально отремонтировали 254 километров ЛЭП с января

В Подмосковье продолжается программа капитального ремонта электросетей, направленная на повышение надежности энергоснабжения. Как сообщили в компании «Мособлэнерго», за девять месяцев 2025 года в регионе отремонтировали более 254 километров линий электропередачи.

«Энергетика — это основа современной жизни. Без стабильного электроснабжения невозможна работа ни одного предприятия, больницы, школы, транспорта или даже обычного дома. Осознавая столь высокую ответственность, наши энергетики ежедневно трудятся для того, чтобы повышать надежность и безопасность энергосистемы Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Энергетики заменили провода и опоры на воздушных линиях общей протяженностью 161 километр, а также провели капитальный ремонт 93,6 километра кабельных линий напряжением от 0,4 до 10 кВ. Кроме того, с начала года обновили оборудование 198 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«Запланированный на 2025 год объем работ по расчистке от веток деревьев и кустарников 110 гектар охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи был перевыполнен компанией уже по итогам девяти месяцев. Наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта были выполнены в весенне-летний период», — добавил Воропанов.

Все работы проводят на территории городских и муниципальных округов Московской области, где расположены сети компании. Главная цель программы — повысить надежность электроснабжения и минимизировать риск перебоев в подаче электроэнергии, особенно в отопительный сезон.

До конца 2025 года «Мособлэнерго» планирует отремонтировать в общей сложности 325 километров линий электропередачи, а также провести работы на более чем 400 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.