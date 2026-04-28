Энергетики Подмосковья борются с последствиями снежной бури

Уже вторые сутки Москва и Московская область сталкиваются с мощной снежной бурей. Несмотря на неблагоприятные условия, сотрудники АО «Мособлэнерго» не прекращают восстановительные работы, действуя в круглосуточном режиме. В ночную смену было задействовано 121 специалист и 60 единиц специальной техники, объединенных в 49 бригад.

За последние сутки энергетики смогли восстановить 285 поврежденных линий электропередачи и убрать более 325 деревьев, которые упали за пределами охранных зон. Специалисты компании выезжали по 390 заявкам по сети 0,4 кВ. Основной причиной технологических нарушений стали ветки, не выдержавшие веса мокрого снега и обрушившиеся на провода воздушных линий.

На данный момент самая сложная ситуация фиксируется в Раменском м. о., Сергиево-Посадском г. о. и г. о. Пушкинский. На некоторых участках доступ к местам повреждений затруднен из-за последствий непогоды. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для которых в случае необходимости предусмотрены резервные источники питания. Энергетики будут работать без остановки до тех пор, пока электричество не вернется ко всем потребителям.

АО «Мособлэнерго» перешло на особый режим работы с 11:30 часов 27 апреля 2026 года из-за резкого ухудшения погоды — прохождения холодного фронта и арктического циклона, сопровождающихся сильным ветром с порывами до 15 м/с и мокрым снегом.

В случае нарушения электроснабжения жители могут обратиться на телефон «горячей линии» АО «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.