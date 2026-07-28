Энергетики отремонтировали линии электропередачи в Одинцовском округе
В Кубинке завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией частный сектор. Обновление повысило надежность и снизило вероятность перепадов напряжения для жителей.
Специалисты «Мособлэнерго» провели работы на участке, который обеспечивает электроэнергией около 110 частных домов на Центральной, Озерной, Садовой и Окружной улицах Кубинки. В домах проживают более 330 человек.
Энергетики полностью обновили основные элементы линии. Установили 30 новых железобетонных опор, а также смонтировали более километра самонесущего изолированного провода.
Длительная эксплуатация прежней линии и воздействие неблагоприятных погодных условий со временем привели к износу оборудования. Старые опоры и неизолированные провода были уязвимы при непогоде, что могло вызывать перепады напряжения. Обновленная линия позволит сократить вероятность перебоев.