Энергетики отремонтировали 1,3 километра ЛЭП в Воскресенске в июле

Специалисты «Мособлэнерго» в июле полностью отремонтировали воздушные линии электропередачи в Воскресенске. Надежным электроснабжением обеспечено 77 частных домов на улицах Ломоносова, Толстого и Рабочей.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, энергетики заменили на ЛЭП 1,3 километра провода на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, а также смонтировали 55 опор и перенесли расчетные узлы учета.

Всего по программе капитального ремонта в этом году в Воскресенске планируется отремонтировать 4,5 километра кабельных и воздушных линий электропередачи и электрооборудование четырех трансформаторных подстанций.

«В 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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