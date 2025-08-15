Энергетики обновят теплосети в микрорайоне Левобережный в Химках

Сотрудники «ТСК Мосэнерго» проводят комплексную работу на теплосетях в Химках по инвестиционной программе. Так, реконструкция стартовала на улице Зеленой у домов № 3, 7, 8 и 13.

Дом № 3: специалисты заканчивают монтировать трубы центрального отопления и реконструировать монолитный канал. Работы по этому адресу завершены уже на 90%.

Дом № 7: на участке уже завершили гидроизоляцию тепловой камеры, установку водоотводного колодца и демонтировали старую сеть. Сейчас бригады «ТСК Мосэнерго» трудятся над изоляцией стыков трубопровода.

Дом № 8: здесь энергетики также выполнили демонтаж поврежденной теплосети и установили новый байпас горячего водоснабжения.

Дом № 13: специалисты полностью обновили сеть центрального отопления и горячего водоснабжения, а также проложили трубу в защитном футляре под проезжей частью.

Сейчас территорию, где работы уже завершены, благоустраивают. Коммунальщики кладут асфальт и выравнивают газон.

Обратиться с вопросом, касающимся отопления или горячего водоснабжения, можно в колл-центр «ТСК Мосэнерго» по номеру: +7 495 225-14-33, управляющую компанию или по горячей линии: +7 495-793-01-01.