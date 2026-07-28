Энергетики обновят линию электропередачи в Звенигороде

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт выполняют специалисты «Мособлэнерго». Работы ведутся на линии напряжением 0,4 кВ, подключенной к трансформаторной подстанции № 160105. Электроснабжение от нее получают около 25 частных домов, частная медицинская клиника, бизнес-центр, торговые павильоны и служба доставки, расположенные на улицах Пролетарской и Комарова.

Энергетики уже заменили около 700 метров неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод. Он повысит устойчивость линии к сильному ветру, мокрому снегу, обледенению и контакту с ветвями деревьев.

Обновление также затронуло опоры линии электропередачи. Установили четыре железобетонные и десять металлических опор, рассчитанных на более высокие нагрузки.

Завершающий этап реконструкции включает расчистку зоны от деревьев и кустарников. Полностью завершить работы планируется до конца августа.