Энергетики обновили высоковольтные кабельные линии в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе завершили капитальный ремонт двух высоковольтных кабельных линий. Обновленные сети обеспечат более стабильное электроснабжение почти пяти тысяч жителей и нескольких социальных объектов.

В Одинцовском округе завершили капитальный ремонт двух высоковольтных кабельных линий. Работы прошли в деревне Малые Вяземы, рабочем поселке Большие Вяземы и городе Голицыне.

Энергетики заменили около километра кабелей, соединяющих распределительные трансформаторные подстанции. Старые линии были изношены и могли приводить к перебоям в подаче электроэнергии и перепадам напряжения.

После ремонта повысится надежность электроснабжения семи многоквартирных домов и социальных объектов. Среди них — больница, клинический военный госпиталь, школа, котельная, водонасосная станция и водозаборный узел.

Стабильная работа электросетей необходима для бесперебойного функционирования оборудования, освещения и систем отопления.

Ремонт выполнили в рамках программы обновления электросетевого хозяйства Одинцовского округа. С начала 2026 года специалисты уже привели в порядок почти 10 километров линий электропередачи.