Энергетики обновили распределительный пункт в поселке Чашниково в Солнечногорске

Электроснабжение для более пяти тысяч потребителей улучшили в Солнечногорске. Энергетики реконструировали центральный распределительный пункт в поселке Чашниково.

Специалисты завершили установку комплектного распределительного устройства, состоящего из 20 ячеек. Центральный распределительный пункт будет дополнительно оснащен современными системами телемеханики и телеметрии, что значительно повысит надежность управления.

«Компания „Россети Московский регион“ в 2025 году отремонтирует в городском округе Солнечногорск более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 километров воздушных линий. Также специалисты расчистят более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода», — отметил заместитель главы округа Леонид Степанов.

Основная цель реализации программы по повышению надежности электроснабжения заключается в подготовке к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов и обеспечении безопасной и эффективной эксплуатации электросетевого хозяйства.