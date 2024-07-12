Энергетики обновили распределительные сети под Волоколамском

Как пояснили в ведомстве, в деревнях Клишино, Чубарово и Федцово отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, а около деревни Спасс рабочие расчистили от древесно-кустарниковой растительности более трех гектаров земли просеки вдоль воздушной линии электропередачи.

Также специалисты заменили более трех километров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный, который обеспечивает электроэнергией деревни Малое Сытьково, Рузу, Шилово и Малое Сырково.

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