Энергетики обновили распределительные сети под Волоколамском

Фото: Россети Московский регион

Подмосковные энергетики обновили распределительные сети девяти населенных пунктов Волоколамского городского округа. Работы прошли в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Как пояснили в ведомстве, в деревнях Клишино, Чубарово и Федцово отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, а около деревни Спасс рабочие расчистили от древесно-кустарниковой растительности более трех гектаров земли просеки вдоль воздушной линии электропередачи.

Также специалисты заменили более трех километров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный, который обеспечивает электроэнергией деревни Малое Сытьково, Рузу, Шилово и Малое Сырково.

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