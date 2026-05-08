Почти 500 ЛЭП и 14 подстанций вынесли из зон застройки в Подмосковье за год

Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили работы по выносу и переустройству электросетевой инфраструктуры в зонах строительства и реконструкции объектов Московской области. В зону застройки попали 14 трансформаторных подстанций, более 340 линий электропередачи напряжением 6/10 кВ и свыше 130 линий напряжением 0,4 кВ.

За год специалисты компании создали условия для строительства и реконструкции более 90 социально значимых, рекреационных, исторических, железнодорожных и автодорожных объектов региона. Среди них — 22 социальных объекта, включая школы, детские сады и поликлиники, а также 17 рекреационных и исторических комплексов.

Кроме того, работы затронули модернизацию 16 объектов железнодорожной инфраструктуры, включая объекты Московских центральных диаметров (МЦД), высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва и Рублево-Архангельской ветки метрополитена.

Также энергетики «Мособлэнерго» сотрудничали с предприятиями автодорожной инфраструктуры, такими как Государственная компания «Автодор» и Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства». Благодаря их работе стало возможным проектирование и строительство по 34 объектам, включая реконструкцию Осташковского шоссе и строительство транспортно-пересадочного узла «Подольск».

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Переместить подстанции и почти полтысячи линий электропередачи без потери качества энергоснабжения — сложнейшая задача, которую наши специалисты решают с высочайшей координацией и безопасностью».