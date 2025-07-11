Энергетикам в Солнечногорске доставили воду во время ликвидации последствий стихии

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске, где сохраняется аномальная жара, энергетики, занятые восстановлением электроснабжения после недавней стихии, обеспечены водой. По инициативе главы городского округа Константина Михалькова для рабочих бригад «Россетей» организована доставка бутилированной воды.

Активное участие в оказании помощи принимают волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

«Мы понимаем, насколько важно поддерживать работников, трудящихся в непростых условиях жары. Поэтому организовали доставку питьевой воды нашим специалистам, ведущим восстановление электроснабжения. Благодарим добровольцев и активистов за оперативную помощь!», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, в связи с жаркой погодой в Солнечногорске организована бесплатная раздача воды в местах наибольшего скопления людей, таких как парки, автостанция и железнодорожный вокзал.