Энергетический техникум в Шатуре отметил 90-летие

Торжественное мероприятие к юбилею учреждения состоялось в учебном заведении. Участниками стали студенты и преподаватели, выпускники прошлых лет, а также руководители предприятий, сотрудничающих с техникумом.

Гости побывали на экскурсии по мастерским и кабинетам техникума. Они увидели современное оборудование, на котором обучаются студенты.

После в актовом зале состоялось награждение сотрудников. Им вручили грамоты и благодарственные письма.

«Очень отрадно видеть, что география наших абитуриентов не заканчивается только жителями шатурского округа и ближайшими районами, а также ребятами, которые приехали к нам из соседних и из дальних субъектов РФ и хотят получить тот самый „знак качества“», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

За 90 лет техникум выпустил более 35 тысяч специалистов. Сегодня он состоит из четырех учебных корпусов. Здесь обучают 1300 студентов на четырех отделениях по 17 специальностям.

Праздничную программу подготовили вокалисты и хореографические коллективы округа.