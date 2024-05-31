Энергетический техникум Шатуры принял участие в форуме о профобразовании

Фото: Министерство образования МО

Преподаватели Шатурского энергетического техникума приняли участие в VI форуме молодых педагогов. Мероприятие провели на площадке Корпоративного университета развития образования» в Королеве.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, преподаватели поучаствовали в деловой игре «Личностный потенциал в развитии профессиональной карьеры», тренинге «Активные методы обучения: лайфхаки для молодого педагога» и мастер-классе по созданию мобильного робота.

Цель тренингов — развить навыки и повысить компетенции педагогов. Участники также обсудили современные подходы к обучению студентов.

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