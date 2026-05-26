Энергетические компании обеспечили подключение новых объектов в Подмосковье

С начала 2026 года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» активно работают над технологическим присоединением к электросетям. Они выполнили 19 352 мероприятия на общую мощность 557 МВт и заключили 24 554 договора, обеспечив подключение объектов на общую мощность почти 1 008 МВт. Ежедневно к сетям компаний в среднем подключалось около 153 новых объектов.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам. С начала года 37 организаций сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ получили надежное электроснабжение. Среди них — 10 котельных, 9 больниц и поликлиник, 15 школ и 3 дошкольных учреждения. Трансформаторная мощность для этих объектов составила почти 1 982 МВт.

Для подключения новых объектов энергетики построили линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Зданиям действующих организаций, где проводилась реконструкция или капитальный ремонт, увеличили мощность электроснабжения. Специалисты установили новые мощные трансформаторы и заменили электрооборудование.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Увеличение трансформаторной мощности для социальной сферы — это наш вклад в безопасность, здоровье и образование подрастающего поколения».