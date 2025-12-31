Эндоскопию с наркозом начали проводить в филиале центра Рошаля в Одинцове

В филиале Областного детского научно‑клинического центра имени Рошаля в селе Ромашково начали проводить эндоскопические исследования с применением тотальной внутривенной анестезии. Новая методика внедрена в рамках работы дневного стационара — процедуры выполняются амбулаторно, без необходимости ночевки в больнице.

Седативные и обезболивающие препараты будут вводить только внутривенно, что обеспечит глубокий и контролируемый сон на время исследования и более быстрое восстановление сознания после его окончания. По словам заведующей взрослого отделения «Ромашково» Наталии Шарковой, такая анестезия делает процедуру максимально комфортной как для пациента, так и для врача: специалисту легче выполнять все манипуляции, не отвлекаясь на беспокойство о самочувствии человека, а пациент просыпается без ощущения дискомфорта и «как после хорошего сна», в хорошем настроении.

На время внедрения новые исследования будут проводить 1–2 дня в неделю. По словам Наталии, цель — отработать процедуру и организационные моменты, а затем перейти к более частому графику: в перспективе планируется выполнять такие исследования ежедневно.

Для записи на эндоскопию с тотальной внутривенной анестезией и уточнения всех деталей — перечня необходимых анализов, правил подготовки и текущего расписания — рекомендуется обращаться в регистратуру филиала «Ромашково».