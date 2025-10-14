Эндоскопическое отделение открыли в КДЦ «Ромашка» в Одинцове

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» заработало эндоскопическое отделение. Там будут проводить амбулаторные и экстренные исследования ЖКТ. Диагностика позволит выявлять заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях.

В новом отделении оборудовали три кабинета и палаты для пробуждения. В них установили передовое оборудование, которое позволит эффективно выявлять заболевания.

«Мы выполняем широкий спектр эндоскопических исследований, в том числе под наркозом, что позволяет снизить дискомфорт от процедуры для пациента. Кроме того, в нашем отделении можно пройти скрининг колоректального рака, направленный на выявление ранних форм новообразований» — сказал заведующий отделением Александр Иноземцев.

КДЦ «Ромашка» находится в селе Ромашково. Помощь там оказывают бесплатного полису ОМС.