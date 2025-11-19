Эндокринологи в Реутове отметили профессиональный праздник

14 ноября принято отмечать День эндокринолога и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это серьезное заболевание приобрело масштабы глобальной эпидемии — на учете с таким диагнозом в Реутове состоит около 3 тысяч человек.

Вот уже 10 лет врач-эндокринолог первой категории Светлана Ясинская помогает людям с сахарным диабетом в Реутове. Интерес к науке о строении и функции желез внутренней секреции появился у нее еще в юности.

«Эндокринология имеет много точек по всем органам и системам. Это не только известные заболевания щитовидной железы и сахарного диабета. Для меня это стало решающим фактором, почему я занялась эндокринологией», — поделилась врач.