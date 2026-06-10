Эндокринолог из Воскресенска стала участницей областной конференции

Заместитель главного врача Воскресенской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Муравьева выступила на мероприятии «Инновационные стратегии профилактики в эндокринологии — курс на продление жизни». Форум проходил с 3 по 4 июня.

Главный внештатный специалист района и практикующий эндокринолог представила коллегам ключевые наработки Воскресенской больницы. Наталья Муравьева отметила, что лучшая эндокринология — та, которая не предупреждает болезнь. Сегодня медицина движется к раннему выявлению, профилактике и индивидуальному ведению каждого пациента.

Серьезные заболевания на ранней стадии помогает выявить диспансеризация. Обследование в поликлинике может пройти каждый, а в села округа регулярно выезжает мобильный комплекс с флюорографическим и маммографическим аппаратами.

Для сложных случаев работают межрайонный эндокринологический центр и Центр амбулаторной онкологической помощи — без очередей и долгих направлений. Отдельное направление — репродуктивная диспансеризация. Для маломобильных пациентов и тех, кто живет далеко, доступны телемедицинские консультации через мессенджер «Макс», портал «Здоровье» или Госуслуги.

Наталья Муравьева подчеркнула, что важно простым языком доносить до людей: нужно обследовать щитовидную железу, контролировать уровень глюкозы, следить за весом, не игнорировать дефицит витамина D и оценивать риск остеопороза — даже если ничего не болит.

На конференции также обсудили профилактику сахарного диабета второго типа, ожирение, заболевания щитовидной железы, остеопороз и связь эндокринных нарушений с болезнями сердца и сосудов.​​