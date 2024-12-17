Елочные базары откроют в Солнечногорске 20 декабря

Елочные базары начнут свою работу в Солнечногорске 20 декабря. Все желающие смогут приобрести ели, сосны и пихты до 31 декабря. Деревья выращены в специальном питомнике и имеют сертификат качества.

Елочные базары будут расположены в Солнечногорске на улице Советской вблизи дома № 5/15, в поселке Андреевка вблизи дома № 2б, а также в селе Алабушево вблизи железнодорожной станции и улицы Центральной, 1а. В ассортименте представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 сантиметров до трех метров.

«Точки оформят в едином стиле „Зима в Подмосковье“. Отличить официальное место продажи можно будет по информационному стенду и „фирменному“ ограждению», — сообщил заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

В Подмосковье будет организовано более 280 елочных базаров. Продавцы отмечают, что наибольшей популярностью пользуются датские и русские ели и сосны, так как у них мягкие иголки и они меньше осыпаются. Кроме традиционных новогодних деревьев, жители смогут приобрести зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и кашпо, еловые лапники и различные украшения.