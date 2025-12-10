Елочные базары начнут работу в Одинцовском округе со следующей недели

Со следующей недели на территории Одинцовского округа откроются елочные базары. Посетители смогут выбрать понравившиеся ели, сосны и пихты разных сортов и производителей.

С 15 декабря откроются площадки на улице Маршала Неделина, около дома № 9, улице Говорова, около дома № 9А, а также в Звенигороде в микрорайоне Пронина, около дома № 2.

С 19 декабря к ним добавятся Привокзальная площадь, 5В; улица Свободы, около дома № 1. С 20 декабря откроются дополнительные елочные базары по следующим адресам: Звенигород, Нахабинское шоссе, около дома 15А; улица Пролетарская улица, дом 54; село Юдино, а также в Одинцове на улице Маковского, около дома 2А; деревне Марфино, владение 110; а также в селе Немчиновка, Советский проспект, дома 62.

Большая часть базаров в округе будет работать до 31 декабря включительно.