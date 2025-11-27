Елку высотой более 20 метров установили в Подольске
Сотрудники Подольского комбината благоустройства наряжают город — монтируют елки, декорации и другую новогоднюю атрибутику. В Кузнечиках на бульваре 65-летия Победы почти завершили установку двадцатиметровой зеленой красавицы.
Начальник участка Подольского комбината благоустройства Евгения Марьенко рассказала, что еще одна большая елка будет установлена на бульваре Юности. Две новогодние декорации будут стоять в Климовске на «Скорбящей матери», а две световые фигуры — на центральной площади Поколений».
Всего в этом году в округе будет установлено 30 каркасных елок и три живых — в поселках Железнодорожный, Лесопроект и на улице Кирова, 37. Полным ходом идет украшение других общественных территорий. Так, в парке Талалихина на елку вешают новогодние шары. Многодетная мама Екатерина Кудинова рассказала, что каждый день гуляет здесь со своей младшей дочкой Наташей и наблюдает, как наряжают парк к празднику.
«Это очень волнительно, потому что, когда елку устанавливают, всегда уже какое-то ощущение праздника, что вот-вот начнутся чудеса. И мы ходим каждый день с ребенком, смотрим, как елка выросла, что нового появилось. Вот сегодня шарики — очень это нас обрадовало», — поделилась жительница Подольска.
Руководитель Дирекции парков культуры и отдыха Владимир Губский рассказал, как проходит подготовка к Новому году. Световая иллюминация смонтирована практически в полном объеме. Устанавливают световые фигуры, ведется заливка катка. В парке Дубрава также будет установлена новая новогодняя ель, украшены торговые павильоны, появятся новые световые фигуры.
Открытие зимнего сезона в парках Подмосковья запланировано на начало декабря. Подольск почти готов к зиме — праздничная атмосфера окутывает улицы, скверы, главные площади и общественные территории округа.