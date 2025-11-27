Елку высотой более 20 метров установили в Подольске

Начальник участка Подольского комбината благоустройства Евгения Марьенко рассказала, что еще одна большая елка будет установлена на бульваре Юности. Две новогодние декорации будут стоять в Климовске на «Скорбящей матери», а две световые фигуры — на центральной площади Поколений».

Всего в этом году в округе будет установлено 30 каркасных елок и три живых — в поселках Железнодорожный, Лесопроект и на улице Кирова, 37. Полным ходом идет украшение других общественных территорий. Так, в парке Талалихина на елку вешают новогодние шары. Многодетная мама Екатерина Кудинова рассказала, что каждый день гуляет здесь со своей младшей дочкой Наташей и наблюдает, как наряжают парк к празднику.