Елку высотой 22 метра установили на бульваре Юности в Подольске

В округе на бульваре Юности рабочие установили каркас 22-метровой елки и закрепили лапник. Затем зеленую красавицу украсят игрушками и гирляндами, повесят более 300 шаров и снежинок и порядка 1500 метров гирлянд.

Также на главном символе Нового года сделают ограждение из брендированных щитов «Зима в Подмосковье». Ход работ проверил первый заместитель главы округа Александр Мамлай. Вместе с профильными специалистами он оценил качество подготовки бульвара к праздникам.

Помимо этого, монтируется арочная световая конструкция и шатер из гирлянд «Звездное небо». К началу следующей недели все работы по украшению бульвара завершат.

Высота елки составляет 22 метра, так же как и у пушистой красавицы на бульваре 65-летия Победы. Эти два новогодних дерева являются самыми высокими в округе. На установку и украшение одного такого объекта бригаде рабочих из восьми человек необходимо не менее пяти дней.