Елки с пункта сбора живых деревьев отправили на ферму в Ленинском округе

Областная экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» продолжается в муниципалитете. Деревья с пункта сбора в Новодрожжине отвезли на территорию животноводческого хозяйства в селе Остров.

Советник генерального директора парк-отеля «Остров» Алина Дементьева рассказала, что отслужившие срок новогодние деревья очень нужны в хозяйстве. «Они могут пойти на корм нашим животным. Кроме того, при переработке их можно использовать в качестве лежанки или подстилки», — отметила она.

Жители Ленинского округа могут сдать елки, пихты и сосны на вторичную переработку, оставив их в специально оборудованных пунктах сбора. Экологическая акция продлится до 10 февраля. На территории муниципалитета точки приема открыты по восьми адресам.

В городе Видное: проспект Ленинского Комсомола, дом 23, корпус 3; Петровский проезд, дом 27; Жуковский проезд, дом 1; улица Завидная, дом 15.

В деревне Сапроново: квартал Северный, дом 15.

В поселке Новодрожжино: дом 9, корпуса 1 и 2.

В поселке Горки Ленинские: Южный проезд, дом 1.

В рабочем поселке Бутово: ЖК «Бутово парк», дом 8.