Музыкант из Ногинска стал лауреатом областного фестиваля

Воспитанник Ногинской детской школы искусств Елисей Легацкой стал лауреатом третьей степени Московского областного фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец» в номинации «Народные инструменты».

Подведены итоги ежегодного Московского областного фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец». Среди победителей — юный исполнитель из Богородского округа Елисей Легацкой, воспитанник Ногинской детской школы искусств. Он стал лауреатом третьей степени в номинации «Народные инструменты». Елисей продемонстрировал высокий уровень мастерства и умение передать эмоции через музыку. Его выступление было ярким и запоминающимся, по мнению жюри фестиваля.

Творческий фестиваль «Голоса сердец» инициирован министерством культуры и туризма Московской области. Конкурсанты участвовали в номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Художественное слово». Участники — более 250 человек из 40 городов Подмосковья. С каждым годом число поданных заявок растет, что говорит о популярности фестиваля среди молодых исполнителей и музыкантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется регулярно.

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