Elian Russia готовится к поставкам косметики в страны Персидского залива

Компания Elian Group, производящая косметику в Сергиево-Посадском городском округе, готовится к первым поставкам продукции в Саудовскую Аравию и ОАЭ в мае текущего года. Параллельно с этим предприятие запускает новую линейку средств по уходу за ногтями под брендом Tint me. В июне эти продукты появятся в розничной сети «Магнит Косметик». В линейке будет представлено 20 товаров для восстановления, питания и обработки кутикулы с активными ингредиентами, а также покрытия на лаковой основе с натуральными ароматами.

Предприятие из Сергиева Посада начало свою деятельность в 1999 году с производства обычных лаков для ногтей. Сегодня в его каталоге более 700 позиций декоративной косметики для лица, губ, глаз и ногтей. Общий выпуск продукции в прошлом году превысил 11 миллионов единиц, из которых около 8,5 миллиона — собственные бренды, а еще 3 миллиона — контрактные заказы для других марок.

Помимо бренда Tint me, компания успешно развивает и другие направления. Декоративная косметика ELIAN за год прибавила 50,4%, а премиальные лаки для ногтей YOLO — 79%. Ассортимент регулярно пополняется новинками. Четыре раза в год выпускаются сезонные коллекции.