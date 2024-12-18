Елену Жарову избрали председателем Общественной палаты Балашихи

В Балашихе состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты, в котором приняли участие глава городского округа Сергей Юров и председатель Совета депутатов Геннадий Попов. На заседании был избран председатель палаты — Елена Жарова, а также назначены председатели профильных комиссий.

Елена Жарова отметила, что новое созыв Общественной палаты будет работать в период 2024–2027 годов.

«В Общественную палату городского округа вошли 45 членов, которые были рекомендованы рабочей группой Общественной палаты Московской области и утверждены по квоте губернатора региона, Совета депутатов округа и Общественной палаты Московской области», — рассказала Жарова.

Каждый житель Балашихи может стать частью Общественной палаты округа, подав заявку по почте палаты или обратившись к председателю Елене Жаровой. Прием граждан проходит по понедельникам с 15:00 до 17:00 по адресу: проспект Ленина 7/1, кабинет № 1.

С 2018 года Общественную палату Балашихи возглавляет Елена Жарова.