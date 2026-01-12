Елена Землякова покинула пост главы городского округа Химки

Елена Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании совета депутатов. 11 января 2026 года она покинула пост в связи с переходом на новое место работы, а временно исполняющим обязанности главы стала Инна Федотова.

Множество значимых проектов реализовали в Химках под руководством Елены Земляковой и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Среди них — запуск строительства тренировочной базы Центрального спортивного клуба Армии на озере Круглое, а также распределительного центра крупной компании.

Парк «Дубки» в 2025 году увеличили на 1,2 гектара, в парке «Подрезково» начал работу скейт-парк. Набережную с экотропой сделали в парке Толстого. Кроме того, появились детские и смотровые площадки, сцена и парк аттракционов.

Стартовал капитальный ремонт ремонт в Луневской и Кутузовской школах, а к новому учебному году открылись школа № 8 имени Матвеева, корпус 23-й гимназии и Дом детского творчества «Созвездие». Осенью после масштабного обновления вновь начал свою работу Химкинский родильный дом — в первый день его посетил губернатор Андрей Воробьев.

Благоустройство города не отставало: отремонтировали 10 дорог, обустроили 22 народные тропы, установили 18 детских площадок и провели ямочный ремонт во дворах. Обновили более 20 километров теплосетей, модернизировали 33 центральных тепловых пункта и запустили программу по обновлению водоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Синхронизировали системы Москвы и Подмосковья, передав 17 маршрутов государственному унитарному предприятию города Москвы «Мосгортранс».

Особое внимание уделяли социальной поддержке. Сбор и отправка гуманитарной помощи в зону специальной военной операции продолжилась в Год защитника Отечества. Также проводились встречи с семьями участников спецоперации, а дети героев посещали парки, театры и «Елку главы».