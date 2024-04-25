Елена Крутова из Подмосковья получила премию «Серебряная лань» | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:19 Елена Крутова из Подмосковья получила премию «Серебряная лань» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Престижную премию «Серебряная лань» вручили подмосковной спортсменке по стрельбе из лука Елене Крутовой. Она — бронзовый призер Паралимпийских игр, чемпионка мира, обладатель множества других наград.

В Минспорте региона рассказали, что премию «Серебряная лань» вручает Федерация спортивных журналистов России. Награду получают 10 российских спортсменов, лучшая команда и лучший тренер.

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«Для меня эта награда весьма неожиданна, а потому еще более значима. Сейчас такой период, что у нас очень мало соревнований. Но, например, в нашей команде конкуренция усилилась и результаты только растут. Хочу поблагодарить спортивных журналистов за то, что освещают не только здоровую жизнь спортсменов, но и также именно нас, паралимпийцев» — сказала Елена Крутова.

Ранее стало известно, что Московская область получила престижную всероссийскую премию Sports Facilities в номинации «Лучший спортивный регион». В регионе постоянно работают над расширением инфраструктуры для приверженцев здорового образа жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов.

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