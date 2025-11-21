Елена Козарь из Одинцова получила премию губернатора за научные достижения

Елена Козарь из Одинцовского округа работает в Федеральном научном центре овощеводства уже 10 лет. В лаборатории по репродуктивной биотехнологии она помогает селекционерам на разных этапах создания новых сортов овощей. Недавно за вклад в научную сферу ее наградили премией губернатора Московской области.

Елена выросла в семье ученых: родители всегда ее поддерживали и пришли на церемонию вручения премии.

«Церемония прошла тепло. Я волновалась, но вскоре почувствовала радость», — поделилась девушка.

Она также добавила, что для молодых ученых важна любая поддержка — как финансы, так и признание вклада в науку.

Работа в лаборатории для Елены — настоящий вызов: часто приходится работать допоздна и фиксировать мельчайшие изменения в опытах, чтобы не пропустить момент, который может стать открытием.