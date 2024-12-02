Презентация новой книги Елены Якушевой прошла в Ногинске

Писатель Елена Якушева на презентации книги прочла отрывок из повести «Люди и голоса в пространстве» из нового сборника прозы «Древо Софонии». Новое издание включает повести и рассказы, объединенные военной тематикой. Однако, как подчеркнула сама автор, задача была шире: это борьба добра со злом; повествование о судьбах России — от времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Новая книга посвящена памяти рядового Александра Деричева, родственника Елены Якушевой, который участвовал в боях на Орловско-Курской дуге и погиб смертью храбрых в 1943 году.

Участники литературного объединения «Лира» отметили, что есть некая перекличка новой книги с ранее вышедшим романом автора «Тень высокого старого дуба», хотя заметно стилистическое отличие. Председатель литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова подметила важный момент: возникает ощущение сопричастности событиям в книге, будто вживую смотришь киноленту тех лет. Елена Якушева подчеркнула, что ныне живущих не может не волновать история России, запечатленная в судьбах лиц, перенесших тяготы прожитых лет. В процессе работы над текстами автору помогли воспоминания и общение с жителями Богородского края, с которыми свела ее судьба. Первые экземпляры книги автор преподнесла в дар муниципальной библиотеке имени Пушкина и Глуховской библиотеке на улице Краснослободской.

Елена Якушева — врач, писатель, журналист, художник — живет и работает в Ногинске. В 1984 году окончила Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, после чего не один год проработала врачом. В 2003 году окончила Московский институт журналистики и литературного творчества. Несколько лет проработала в прессе Подмосковья. Является членом Союза журналистов России. За эти года Елена выпустила несколько книг: «Тихая улица» (2011 г.), «Растет в тени чертополох» (2012 г.), «Попугай» (2013 г.), «Тень высокого старого дуба» (2021 г.), «Дендрарий» (2022 г.).

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