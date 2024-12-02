Презентация новой книги Елены Якушевой прошла в Ногинске
Анонс новой книги прозы Елены Якушевой «Древо Софонии» состоялся на очередном заседании литературного объединения «Лира». Автор рассказала об истории написания текстов для сборника.
Писатель Елена Якушева на презентации книги прочла отрывок из повести «Люди и голоса в пространстве» из нового сборника прозы «Древо Софонии». Новое издание включает повести и рассказы, объединенные военной тематикой. Однако, как подчеркнула сама автор, задача была шире: это борьба добра со злом; повествование о судьбах России — от времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Новая книга посвящена памяти рядового Александра Деричева, родственника Елены Якушевой, который участвовал в боях на Орловско-Курской дуге и погиб смертью храбрых в 1943 году.
Участники литературного объединения «Лира» отметили, что есть некая перекличка новой книги с ранее вышедшим романом автора «Тень высокого старого дуба», хотя заметно стилистическое отличие. Председатель литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова подметила важный момент: возникает ощущение сопричастности событиям в книге, будто вживую смотришь киноленту тех лет. Елена Якушева подчеркнула, что ныне живущих не может не волновать история России, запечатленная в судьбах лиц, перенесших тяготы прожитых лет. В процессе работы над текстами автору помогли воспоминания и общение с жителями Богородского края, с которыми свела ее судьба. Первые экземпляры книги автор преподнесла в дар муниципальной библиотеке имени Пушкина и Глуховской библиотеке на улице Краснослободской.
Елена Якушева — врач, писатель, журналист, художник — живет и работает в Ногинске. В 1984 году окончила Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, после чего не один год проработала врачом. В 2003 году окончила Московский институт журналистики и литературного творчества. Несколько лет проработала в прессе Подмосковья. Является членом Союза журналистов России. За эти года Елена выпустила несколько книг: «Тихая улица» (2011 г.), «Растет в тени чертополох» (2012 г.), «Попугай» (2013 г.), «Тень высокого старого дуба» (2021 г.), «Дендрарий» (2022 г.).
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