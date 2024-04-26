Елена Ищук представит Химки на конкурсе «Воспитатель года» | 360°

26 апреля 2024, 19:56
Елена Ищук представит Химки на конкурсе «Воспитатель года»
Жительница Химок Елена Ищук вышла в финал регионального этапа конкурса «Воспитатель года». Всего в конкурсе примут участие 52 педагога дошкольного образования со всего Подмосковья.
Елена Ищук более 25 лет работает музыкальным руководителем в детском саду «Котенок» при школе № 31 в Химках.
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«Участие в конкурсе — это настоящее удовольствие и праздник. Благодаря „Воспитателю года“ в моей жизни появилось очень много новых интересных знакомств», — рассказала Елена Ищук.
Отборочный этап конкурса включал в себя несколько испытаний. Педагоги должны были доказать свой профессионализм и провести мастер-классы для коллег. Также участники прошли собеседование: рассказали свою историю, поделились опытом общения с детьми и их родителями.
«Мы с коллегами-педагогами безгранично гордимся Еленой Ищук и поздравляем ее с выходом в финал! Желаем удачи! Надеемся, именно она представит всю нашу область на всероссийском этапе», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.
Отметим, что в финал также вышли педагоги из Мытищ, Раменского, Дмитровского и Щелковского городских округов. Победителя объявят в августе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.
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