Елена Фатина из Электростали победила на конкурсе «Учитель-дефектолог»

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель дефектолог». По итогам испытаний в номинации «Дефектолог года» лучшей стала Елена Фатина из Электростали.

В номинации «Логопед года» лидировала Елена Афанасьева, учитель школы № 12 из Коломны. Всего в соревнованиях участвовали представители 27 округов. Жюри оценивали портфолио конкурсантов, конспекты уроков, а также организованные мастер-классы.

Всероссийский конкурс направлен на карьерный и профессиональный рост учителей, а также на поддержку организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.

Теперь победители представят Подмосковье на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 15 июня по 1 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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