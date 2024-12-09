Элементы снижения скорости на дорогах отремонтировали в 5 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили искусственные дорожные неровности на региональных трассах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы выполнили на улице Победы в Дедовске, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на Фабричной улице в Мытищах, на улице Маяковского в Химках, а также на Железнодорожной улице в Жаворонках Одинцовского округа.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности на дорогах Мосавтодор регулярно проверяет состояние покрытия и всех элементов инфраструктуры, включая ограждения, светофоры, освещение, знаки и неровности.