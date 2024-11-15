Элементы снижения скорости на дорогах обновили еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали элементы для ограничения скорости еще в пяти округах Подмосковья. Работы позволили повысить безопасность рядом с социальными объектами.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на улице Чкалова и на Фабричном проезде в Мытищах, на улице Победы в Дедовске, а также на дорогах в селе Ям в Домодедове, поселке Андреевка в Солнечногорске и в селе Жаворонки в Одинцове.

Как отметили в ведомстве, искусственные неровности помогают принудительно снижать скорость, их устанавливают рядом с местами притяжения пешеходов и в потенциально опасных местах.

Для обеспечения безопасности на дорогах в Подмосковье регулярно проводят обследование. Особое внимание специалисты уделяют ограждениям, светофорам, освещению, знакам и другим объектам.