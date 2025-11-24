Элементы ограничения скорости на дорогах восстановили еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные дорожные элементы для ограничения скорости еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Люберцах, Пушкино и других муниципалитетах.

Искусственные неровности на дорогах отремонтировали улице Мира в Луховицах, Парковой улице в Долгопрудном, Комсомольском проспекте в Люберцах и Центральном проезде в Ивантеевке.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в региональном Минтрансе.

Работы также провели на Ясеневой улице в деревне Русавкино-Романово, Центральной улице в поселке Зверсовхоза, а также в деревне Рязанцы и деревне Кривцово.

Кроме того, специалисты восстановили обзорное зеркало на улице Андропова в Ступине.

Дороги региона регулярно обследуют на повреждения и дефекты, уделяя особое внимание элементам, которые влияют на безопасность движения.